اسرار تيليجرام – خفايا مهمة و حيل مفيدة عليك أن تعرفها!

تطبيق تيليجرام من أشهر تطبيقات المحادثة الفورية حول العالم وبات يحظى بقاعدة شعبية كبيرة تتزايد وتيرتها نظراً للمزايا الكثيرة التي يقدمها والتي تجعله متفوقاً على الكثير من التطبيقات الأخرى وفي مقدمتها واتس اب و فيسبوك ماسنجر. في هذا المقال سوف نستعرض بعض أسرار تيليجرام ونشير إلى بعض المزايا الخفية والحيل المفيدة التي لا يعرفها كثير من مستخدمي التطبيق.

إضافة الأشخاص في موقعك الجغرافي

واحدة من المزايا التي تتيح لك الوصول إلى إلى مستخدمي التيليجرام والمجموعات في نطاقك الجغرافي، ويمكن عبرها إضافتهم دون معرفة أو مشاركة أرقام الهاتف. هذه الخاصية قد تكون مفيدة إذا كنت في داخل مؤتمر أو تجمع كبير أو داخل الجامعة حيث ستجد أشخاصاً ومجموعات لها علاقة بك.

لإضافة الأشخاص القريبين منك، قم باختيار “جهات الاتصال Contacts” من القائمة الجانبية، بعدها في بالضغط على “البحث عن الأشخاص القريبين Add People Nearby” بعدها سوف يطلب التطبيق تشغيل الـ GPS لتحديد موقعك وعرض الأشخاص القريبين منك.

يمكنك أيضاً الضغط على خيار “أظهر نفسي Make Me Visible” حتى يتمكن الأشخاص الآخرون من رؤية حسابك في هذه الشاشة إذا أرادوا استخدام نفس الميزة، لكننا لا نحبذ تفعيلها تجنباً للإزعاج أو المضايقات من الأشخاص الذين لا تعرفهم.

تعديل الرسائل بعد إرسالها

هل حدث وأن قمت بإرسال رسالة بها خطأ إملائي؟ لست في حاجة إلى حذفها أو إرسال رسالة أخرى لأن تطبيق تيليجرام يتيح تعديل الرسائل حتى بعد إرسالها، كل ما عليك هو تحديد الرسالة المراد تعديلها ثم الضغط على أيقونة التعديل “على شكل قلم” ثم تنفيذ التعديل المطلوب.

يجب أن تعلم أن تعديل الرسائل متاح فقط حتى بعد 48 ساعة من إرسالها بحد أقصى، وسوف يتم تمييزها بلفظ “معدلة Edited” لبيان أن الرسالة تم تعديلها لاحقاً بعد الإرسال.

جدولة الرسائل

خاصية جدولة البريد الإلكتروني متاحة بالفعل منذ فترة طويلة، ومؤخراً قام تطبيق تيليجرام بتوفيرها. ميزة جدولة الرسائل تتيح لك إرسال الرسالة في وقت معين تحدده أنت وليس بشكل فوري كما هو معتاد.

لعمل ذلك، قم بكتابة الرسالة التي تريد إرسالها ثم قم بالضغط مطولاً على زر الإرسال ثم اختيار جدولة الرسالة Schedule message وبعدها اختر اليوم والوقت الذي تريده وسوف تُرسل الرسالة تلقائياً عند حلول الموعد المحدد.

إرسال رسائل صامتة

إذا كنت قد جربت خاصية جدولة الرسائل السابقة، فإنك قد تلاحظ وجود خيار آخر عند الضغط مطولاً على زر الإرسال سوف تلاح وجود خيار ثاني وهو “إرسال بدون صوت Send without sound والذي من خلاله يمكنك أن ترسل رسالة إلى الطرف الآخر دون أن تصدر صوتاً أو اهتزازاً إذا كنت لا ترغب في إزعاجه. مثلاً عندما تعرف أنه نائم أو يذاكر أو يحضر اجتماعاً أو يؤدي الصلاة وغير ذلك.

الصور ومقاطع الفيديو ذاتية الحذف

ميزة الرسالة ذاتية الحذف موجودة بالفعل في قسم الرسائل السرية في التطبيق والذي سوف نتحدث عنه لاحقاً. هذه الميزة موجودة أيضاً في الدردشة العادية عند إرسال صورة أو مقطع فيديو بحيث يتم الحذف تلقائياً بعد رؤية الصورة أو الفيديو. قم باختيار الصورة أو مقطع الفيديو الذي تود إرساله وقم بالضغط على زر المؤقت واختيار الفاصل الزمني بين مشاهدة الصورة / الفيديو وحذفها تلقائياً. التطبيق يتيح فواصل زمنية تتراوح بين ثانية إلى دقيقة.

البحث السريع في يوتيوب

ماذا تفعل لو أردت مشاركة مقطع فيديو ما من يوتيوب؟ سوف تذهب إلى تطبيق اليوتيوب ثم تختار المقطع الذي تريده وتضغط على زر المشاركة ثم تختار تليجرام ثم تختار جهة الاتصال التي تود مشاركة الفيديو معها. هذه هي الطريقة الطويلة التقليدية المعروفة للجميع!

لكن هناك طريقة سريعة وفعالة للغاية تجعلك تبحث عن مقاطع الفيديو وتشاركها داخل تطبيق تيليجرام دون مغادرة غرفة الدردشة وذلك بكتابة [email protected] يليها عبارة البحث عن الفيديو وسوف يعرض لك التطبيق نتائج البحث من يوتيوب وتستطيع اختيار الفيديو الذي تريد مشاركته مباشرة. أحد أسرار تيليجرام المميزة!

البحث السريع عن الصور المتحركة GIF

بنفس أسلوب الميزة السابقة، يمكنك البحث السريع عن الصور المتحركة GIF بكتابة [email protected] ثم عبارة البحث وسوف يعرض لك تيليجرام الكثير من الصور المتحركة GIF لمشاركتها مع الطرف الآخر في المحادثة.

إرسال الصور والفيديو بالجودة الكاملة

من الشائع وسط مستخدمي تيليجرام أن التطبيق يقوم بإرسال مقاطع الفيديو والصور بالجودة الكاملة دون ضغطها كما يحدث في تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى لكن كثير من المستخدمين يجهل كيفية القيام بذلك.

يجب أن نعلم أنه افتراضياً يقوم تيليجرام بضغط الصور والفيديو من أجل سرعة الإرسال والاستقبال، لكن إذا أردت الإرسال بالجودة الكاملة يمكنك أن تفعل ذلك بأحد طريقتين بسهولة:

اختيار الصورة ومقطع الفيديو الذي تريد مشاركته بشكل عادي وبدلاً من الضغط على زر الإرسال العادي، اضغط على الثلاث نقاط أعلى نافذة المشاركة ثم اختر إرسال بدون ضغط Send without compression.

الطريقة الثانية وهي اختيار مشاركة ملف File وفي هذا الخيار يمكنك إرسال أي نوع من أنواع الملفات بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو بدون ضغط أي بالجودة المتاحة في الملف الأصلي.

تغيير رقم تيليجرام بدون عناء

يمكنك تغيير الرقم الخاص بحسابك على تيليجرام بكل سهولة وأريحية بالذهاب إلى القائمة الجانبية ثم اختيار الإعدادات. اضغط على رقم هاتفك الحالي لتغييره إلى آخر جديد. سوف يتم نقلك الرسائل والبيانات وجهات الاتصال مباشرة إلى الرقم الجديد، كما سيتم إضافة الرقم الجديد إلى سجل الأرقام الخاصة بجهات الاتصال لديك وبذلك لن تكون بحاجة إلى إعادة مشاركته مع كل فرد فيهم على حدى.

استخدام أكثر من رقم على تيليجرام

يمكن استخدام أكثر من رقم على تيليجرام وبذلك يكون لديك أكثر من حساب على التطبيق في آن واحد، قم باستعراض القائمة الجانبية ثم الضغط على اسمك ورقم هاتف سوف تظهر قائمة منسدلة اختر منها إضافة حساب لإضافة رقم جديد لك. مثلاً تستطيع تخصيص حساب للعمل وآخر للاستخدام الشخصي.

استخدام الهاشتاج داخل الدردشة

يمكن استخدام الهاشتاج مع كلمات أو عبارات معينة داخل الرسائل، وعند الضغط على هذا الهاشتاج سوف تظهر جميع الرسائل التي تحتوي عليه، قد تكون طريقة مفيدة للبعض من أجل تنظيم الرسائل.

حماية تيليجرام بكلمة سر أو بصمة

يمكن حماية محتوى التطبيق والرسائل من المتطفلين عند محاولة فتحه من قبل شخص آخر. قم بالذهاب إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم رمز القفل وبذلك يمكنك اختيار كلمة مرور وتفعيل بصمة الإصبع أو الوجه أيضاً.

المحادثة السرية

يمكنك إنشاء محادثة سرية مع أي شخص متواجد ضمن قائمة جهات الاتصال على تيليجرام. تختلف المحادثة السرية عن المحادثة العادية من عدة جهات مثل أنها تستخدم التشفير الكامل للرسائل ولا تترك أي أثر على خوادم التطبيق، ولا يمكن تحويل الرسائل منها لمحادثة أخرى، وهناك خاصية التدمير الذاتي للرسائل بحيث يتم مسح الرسائل تلقائياً بعد فترة محددة من رؤيتها بواسطة الطرف الآخر للمحادثة. لا يمكن حتى التقاط صورة شاشة Screenshot من داخل المحادثة.

ما هي الميزة التي أعجبتك ولم تكن تعرفها؟ شاركنا عبر التعليقات!

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