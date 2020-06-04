رسميًا – الكشف عن هواتف Honor Play 4 و Play 4 Pro مع ميزة قياس درجة حرارة الأجسام!

أعلنت أونور رسميًا عن هواتف Honor Play 4 و Honor Play 4 Pro رسميًا في الموعد المحدد مسبقًا، وكما يمكننا أن نلاحظ فالشركة الصينية لم تتأثر كثيرًا بجائحة كورونا الحالية، وهو أمر يحسب لها بالرغم من ضعف سوق الهواتف حاليًا! والهواتف الجديدة تختلف في المواصفات لكنها تتفق في تقديم دعم شبكات الجيل الخامس هذا إلى جانب ميزة قياس درجة الحرارة، والتي تُعد جديدة نوعًا ما! وفيما يلي نشارككم كافة التفاصيل..

مواصفات هاتف Honor Play 4 وأبرز مميزاته

هاتف أونور بلاي 4 يأتي وكما أوضحت التسريبات سابقًا مع معالج ميدياتك Dimensity 800 وهو معالج فوق متوسط يقدم أداء أكثر من جيّد، ويظهر لنا بوضوح التعاون الجديد بين ميدياتك وهواوي بالرغم من الانتقادات التي تحيط بالأمر! والمعالج الجديد يقدم دعم شبكات الجيل الخامس مع إمكانية توفير استهلاك الشبكات للطاقة حتى 30%.

المعالج يقدّم أداء مميز أيضًا فهو معالج ثماني النواة مع تقنية APU 3.0 الخاصة بميدياتك كما أنه يؤدي بشكل مميز في الألعاب وهو ما أشارت إليه ميدياتك أكثر من مرة عند إطلاق سلسلة Dimensity، أيضًا فالهاتف الجديد يقدم تقنية التبريد السائل VC مع تقديمه لبطارية بسعة 4,300mAh وشحن سريع بقدرة 22.5 وات.

الهاتف يقدم كاميرا خلفية رباعية كحال هواتف الفئة المتوسطة احلالية مع مستشعر بدقة 64 ميجابيكسل إلا أن هذا المستشعر يختلف عن المنافسين نظرًا لقدومه بحجم كبير وهو ما يحسن أداء التصوير بشكل عام والتصوير الليي بشكل خاص، إضافة إلى ذلك لدينا كاميرا 8 ميجابيكسل واسعة وكاميرتي 2 ميجابيكسل للماكرو والعمق، هذا بينما يستطيع هذا الهاتف التصوير بدقة تصل إلى 4K!

الشاشة هنا من نوع LCD وبقياس 6.57 بوصة كما يأتي الهاتف مع خيارات مختلفة من الذواكر إلا أنها تأتي من نوع LPDDR4X و UFS 3.0 للذواكر العشوائية والتخزينية على الترتيب، وقد حدثناكم عن أنواع الذواكر سابقًا بشكل مكثف.

مواصفات هاتف Honor Play 4 Pro وأهم مميزاته

يتشارك هذا الهاتف مع الهاتف السابق في الشاشة وقياسها ونوعها، كما يتشارك معه في الذواكر العشوائية وسعاتها وأنواعها أيضًا، لكنه يختلف عنه في عدة أمور أهمها المعالج، وهنا لدينا معالج كيرين 990 الرائد من هواوي والذي يدعم شبكات الجيل الخامس بشكل مدمج أيضًا، لكن هذا المعالج يتفوق بشكل ملحوظ عن المعالج السابق وهو أمر طبيعي نظرًا لأننا نراه الآن في الإصدار برو.

البطارية هنا بسعة 4,200mAh وصحيح أنها أقل من تلك التي نراها في الإصدار العادي إلا أن سرعة الشحن هنا تعوض الفارق وبشدة، هذا حيث أن الهاتف يأتي مع دعم الشحن السريع بقدرة 40 وات! أما ومن حيث الكاميرات فلدينا هنا كاميرا رئيسية من نوع RYYP الخاص بهواوي بتطوير مشترك مع سوني لمستشعر IMX600 CMOS ومن المتوقع لهذه الكاميرا أن تقدم أداء رائع.

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل لكنها من نوع تيليفوتو للتقريب حتى 30 ضعف، بينما تأتي الكاميرات الأخرى بنفس الدقات تقريبًا هذا إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32+8 ميجابيكسل.

ميزة قياس الحرارة Infrared Temperature في أونور بلاي 4 برو

الميزة الجديدة والحصرية للهاتف الجديد حسبما نعلم هي ميزة قياس درجة حرارة الأجسام عن طريق الآشعة تحت الحمراء، وهنا سيكون باستطاعة الإصدار برو من هاتف Honor Play 4 أن يقيس درجة حرارة أي جسم عن بعد مع مدى واسع لدرجات الحرارة المدعومة بداية من -20 وحتى 100 سيليزيوس لكن وبشكل عام لازالت المعلومات محدودة حول هذه الميزة وطريقة عملها.

سعر وموعد توافر هواتف أونور بلاي 4

– أونور بلاي 4 العادي سيبدأ سعره عن 253 دولار أمريكي فقط وسيصل إلى 281 دولار أمريكي عند اختيار الذواكر الداخلية 8+128 بينما الذواكر الافتراضية للسعر الأقل هي 6+128 جيجابايت، هذا بينما سيتوفر بالألوان الأزرق والأسود ولون قريب من الأبيض وهو Icelandic Illusion.

– أونور بلاي 4 برو سيتوفر في إصدار واحد بسعة 128+8 جيجابايت بسعر 408 دولار أمريكي، هذا بينما سيتوفر الإصدار الداعم لميزة قياس درجة الحرارة بسعر أعلى قيلًا وهو 422 دولار أمريكي بينما سيأتي مع نفس المواصفات.