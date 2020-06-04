انخفاض بأكثر من 20% – كيف أثرت جائحة كورونا على مبيعات الهواتف الذكية؟

فيروس كورونا قد أثر على حياة ملايين البشر وأثر على المجالات الطبية والاقتصادية بسلب كبير، لكن هذا التأثير قد طال أيضًا قطاع الهواتف الذكية بشكل عالمي واضح، وطبقًا لمنصة جارتنر العالمية للبحوث والتحليلات فمبيعات الهواتف الذكية عالميًا قد انخفضت بنسبة 20.2% في الربع الأول من العام الحالي 2020 والتأثير قد اختلف في وطأته على كل شركة من الشركات، واليوم نشارككم التفاصيل.

انخفاض مبيعات الهواتف الذكية عالميًا في 2020

تأثير جائحة فيروس كورونا على الشركات التقنية قد ظهر بشكل جليّ على الشركات الخمس الأولى من حيث المبيعات وهي سامسونج، هواوي، أبل، شاومي وأخيرًا أوبو، لكن وكما أسلفنا الذكر فمدى التأثُّر اختلف من شركة لأخرى، هذا حيث أن كل الشركات قد شهدت انخفاض كبير في المبيعات في حين أن شاومي هي الوحيدة التي شهدت نموًا!

في مقابل 71.621 مليون هاتف ذكي باعته في الربع الأول من 2019 باعت سامسونج في الربع الأول من العام الحالي 2020 فقط 55.33 مليون هاتف ذكي في انخفاض من 19.1% إلى 18.5% في الحصة السوقية، هذا بينما شهدت هواوي انخفاضَا من 15.6% إلى 14.2% وانخفاض في المبيعات بأكثر من 15 مليون هاتف ذكي، وهذا كما بالصورة التالية:

سامسونج لازالت متربعة على العرش بالطبع وهذا لأن الانخفاض قد طال الجميع وليس سامسونج وحدها، أما أبل فقد انخفضت هواتفها المباعة بحوالي 4 مليون هاتف ذكي، أما عن شاومي فهي التي شهدت نمو عام يقدر بـ1.4% حيث باعت الشركة 27.817 مليون هاتف ذكي في 2020 في مقابل 27.424 مليون هاتف ذكي في العام السابق! هذا بينما تضررت أوبو كثيرًا في المبيعات لكن حافظت قليلًا على حصتها السوقية! وأخيرًا فمبيعات باقي الشركات متجمعة انخفضت من 143 مليون لتصل إلى 108 مليون هاتف ذكي.