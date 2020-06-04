HP تطلق نسخة مطورة من حاسوب “OMEN 15”

كشفت شركة HP الأمريكية عن نسخة مطورة من حاسوب HP OMEN 15 بمواصفات رائعة تجعله ملائما لعشاق الألعاب.

وستعمل النسخة الجديدة من هذا الحاسوب بمعالج Intel Core i7-10750H، ومعالج رسوميات NVidia RTX 2070 Super Max-Q.

وزودت الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بشاشة IPS LCD بحجم 15.6 بوصة، ودقة عرض Full HD، ومعدل تحديث 144HZ، و300 HZ.

وستبلغ مساحة القرص الصلب الموجود في هذا الجهاز 1 تيرا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ32 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على لوحة مفاتيح تمتاز بإضاءة خلفية RGB، ونظام محسن لتبريد الحرارة، وبطارية تعمل لمدة 12.5 ساعة بشكل متواصل خلال الاستخدام العادي.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق حاسوبها الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 1000 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية