بوليفيا تضع “لافتات العار” على منازل منتهكي الحظر

في إطار سعيها لضبط السكان، والحد من انتهاكات الحظر الصحي، قامت السلطات المختصة في مدينتي لاباز وإل ألتو البوليفيتين، بوضع لافتة العار على منازل المصابين بكورونا الذين يرفضون حجر أنفسهم في منازلهم.

وستحتوي هذه اللافتة على عبارة كوفيد-19 موجود هنا، لتنبيه الآخرين لضرورة عدم التعامل مع الأشخاص المصابين بالمرض، والذين يرفضون إجراء الحجر الصحي المفروضة من أجل منع انتشار الوباء.

وأكد وزير الأشغال في البلاد وجود مجموعة كبيرة من المصابين بكورونا الذين لا يملكون حس المسؤولية، ويخرجون للأسواق ويخالطون الناس بغية انتشار المرض، وقال إنه سيعمل جاهدا على ضبط هؤلاء الناس، وإجبارهم على البقاء في منازلهم حتى يتعافوا من المرض.

وقال إن إحدى العائلات وقعت ميثاق شرف بعدم إصابتها بالمرض حتى يسمح لها بالصعود لطائرة خاصة والقيام برحلة داخلية، لكن النتيجة كان وضع طاقم الطائرة في الحجر الصحي بسبب اكتشاف إصابات بمرض كورونا في صفوف العائلة.

وطالب الوزير الناس بالتعاون مع الحكومة، والالتزام بقرارات الحجر الصحي، حتى يتمكنوا من السيطرة على فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في بوليفيا تجاوز 11600 إصابة، وأدى لوفاة أكثر من 400 شخص حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية