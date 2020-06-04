أعراض “غير متوقعة” تنبئ باقتراب “الخرف”.. تعرف عليها

نشرت مجلة “سنيورين راتغيبر”، المختصة في مجال كبار السن، دراسة جديدة حددت من خلالها علامات الخرف.

وقالت المجلة إن النسيان المتكرر ليس الدليل الوحيد على إصابة كبار السن بالخرف، وإن هناك مجموعة من العلامات الجسدية والنفسية التي تظهر عليهم تدل على إصابتهم بهذا المرض.

وحصرت المجلة العلامة الجسدية باضطراب النظر والكلام، والعلامات النفسية بالتقلبات المزاجية، الانعزال، فقدان الشغف والدوافع، وعدم الاهتمام بالأشياء المحيطة بهم.

كما أكدت وجود علامات أخرى كصعوبة ارتداء الملابس، وطهي الطعام، والتسوق، واستخدام المواصلات العامة.

وطالبت المجلة الأشخاص المقربين من كبار السن باستشارة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض عليهم، ليتم تقديم العلاج الفوري لهم، الذي يساعد على شفائهم من المرض.

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