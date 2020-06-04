قرية “بلا كورونا” لتصوير “المهمة المستحيلة”

في إطار سعيه لاستكمال تصوير الجزء السابع من فيلم “المهمة المستحيلة”، قرر النجم الأمريكي توم كروز بناء قرية في بريطانيا مخصصة لتصوير الفيلم تكون خالية من فيروس كورونا المستجد.

وسيقوم النجم الأمريكي بتشييد القرية على أرض مهجورة تقع في مقاطعة Oxfordshire كانت تستخدم في السابق كقاعدة للقوات الجوية الملكية البريطانية.

وسيوفر توم كروز لنجوم العمل والمشاركين مقطورات VIP Winnebago تحتوي على كافة الخدمات ووسائل الراحة، ليقيموا فيها خلال مدة التصوير

وقرر النجم الأمريكي القيام بهذا الأمر لرغبته في الحفاظ على سلامة المشاركين في الفيلم، ولأنه يريد أن يصدر الفيلم في موعده الجديد دون أي تأجيل.

يذكر أن انتشار فيروس كورونا أوقف عمليات تصوير الفيلم، وتأجيل عرضه من يوليو 2021 إلى نوفمبر 2021.

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