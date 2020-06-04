منوعات

قرية “بلا كورونا” لتصوير “المهمة المستحيلة”

تم النشر منذُ 10 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيه لاستكمال تصوير الجزء السابع من فيلم “المهمة المستحيلة”، قرر النجم الأمريكي توم كروز بناء قرية في بريطانيا مخصصة لتصوير الفيلم تكون خالية من فيروس كورونا المستجد.

وسيقوم النجم الأمريكي بتشييد القرية على أرض مهجورة تقع في مقاطعة Oxfordshire كانت تستخدم في السابق كقاعدة للقوات الجوية الملكية البريطانية.

وسيوفر توم كروز لنجوم العمل والمشاركين مقطورات VIP Winnebago تحتوي على كافة الخدمات ووسائل الراحة، ليقيموا فيها خلال مدة التصوير

وقرر النجم الأمريكي القيام بهذا الأمر لرغبته في الحفاظ على سلامة المشاركين في الفيلم، ولأنه يريد أن يصدر الفيلم في موعده الجديد دون أي تأجيل.

يذكر أن انتشار فيروس كورونا أوقف عمليات تصوير الفيلم، وتأجيل عرضه من يوليو 2021 إلى نوفمبر 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك