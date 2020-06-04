لصان يحاولان سرقة بنك على طريقة مسلسل إسباني

شهد بنك Ubi الواقع في بلدية سارنو بمقاطعة فاريزي الإيطالية، محاولة سرقة مستمدة من المسلسل الإسباني الشهير “لاكازا دي بابيل”.

حيث عمد لصان ملثمان لم تكشف هويتهما لدخول البنك من خلال حفرة حفراها في المرآب الخاص بمبنى البنك.

وعمد اللصان البالغان من العمر 41 و46 عاما إلى تقييد الموظفين وطلبا منهم فتح خزانة البنك.

ولسوء حظ اللصين استطاع أحد العملاء رؤية الموظفين المقيدين خلال اقترابه من الباب الرئيسي للبنك.

وعلى الفور قام العميل بإبلاغ الشرطة التي حاصرت مبنى البنك، وقامت باعتقال اللصين أثناء محاولتهما الفرار من الباب الخلفي لمبنى البنك.

وقامت شرطة المدينة بنقل اللصين إلى مركز الشرطة لمواصلة التحقيق معهما، وتحفظت على أداوت الحفر والسيارتين التي عثرت عليهما في المرآب.

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