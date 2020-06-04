ساعة سويسرية جديدة بتقنيات رائعة وسعر “لا يُصدق”

كشفت شركة Hublot السويسرية عن ساعة جديد باهظة الثمن وبتقنيات رائعة أطلقت عليها اسم Big Bang e.

وستعمل الساعة الجديدة بمعالج Snapdragon Wear 3100، ونظام تشغيل Wear OS.

وزودت الشركة ساعتها بتصميمين مميزين من التيتانيوم والسيراميك الأسود اللون، وطبقة من الكريستال، وبشاشة OLED قابلة للمس بحجم 42 مم، وجودة عرض HD.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذه الساعة 8 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 1 غيغا بايت.

وتدعم الساعة الجديدة مجموعة كبيرة من الميزات منها تتبع التقويم القمري، وتغير وجه الساعة على مدار اليوم. وتحتوي على بطارية بقوة 300 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة طويلة.

يذكر أن الشركة السويسرية ستطلق ساعتها الجديد في الأسواق بسعر مرتفع للغاية يصل إلى 5800 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية