قافلة طبية تضم أطباء أمراض سارية تصل إلى مدينة سبها

أعلنت وزارة الصحة الخميس، عن وصول قافلة طبية تتكون من ثمانية عناصر طبية من بينهم أطباء متخصصين في الأمراض السارية وأمراض الباطنة وفنيي تخدير إلى مدينة سبها.

ووفق الوزارة، فإن القافلة تضم شحنة من معدات الوقاية الشخصية وجهاز قياس نسبة الغازات في الدم ضمن القافلة الطبية، والتي ستقوم بمتابعة وعلاج الحالات المرضية بمركز علاج مصابي فيروس كورونا، وفرز الحالات التى تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أرسلت فيما سبق قافلة طبية تضم عدداً من الأطباء من مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى شحنة من المواد والتجهيزات الطبية.

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