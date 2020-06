بعد ثلاثة عشرعاما على فقدان الطفلة البريطانية مادلين ماكان في البرتغال، يعيد التعرف إلى مشتبه به جديد هو رجل ألماني محكوم سابقا بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، يعتبرالأمل في كشف لغز هذه القضية المتشعبة.

ففي تطور جديد، أعلنت الشرطة الألمانية أنها تحقق في شأن هذا المشتبه به الجديد، ألماني الجنسية، في سن 43 عاما، محكوم في قضايا عدة تتعلق بانتهاكات جنسية في حق الأطفال، وهو مسجون حاليا في بلده “على خلفية قضية أخرى”.

وقال المتحدث باسم عائلة الفتاة كلارنس ميتشل عبر “بي بي سي” إن الوالدين جيري وكايت ماكان “ممتنان ويشيدان بهذا النداء للشهود. هما يريدان ببساطة معرفة ما حل بابنتهما واكتشاف الحقيقة ومقاضاة المذنبين”.

وأضاف “هما لم يفقدا الأمل في العثور عليها حية رغم طول المدة الزمنية التي مضت، هما واقعيان ويقولان إنهما بحاجة لمعرفة ما حصل أيا كانت نتيجة النداء للشهود، ليستعيدا السلام”.

وكانت مادلين ماكان، فقدت من غرفتها في الثالث من مايو 2007 بعد بضعة أيام من عيدها الرابع في منطقة برايا دا لوز الصغيرة في جنوب البرتغال حيث كانت تمضي إجازة مع عائلتها.

The post أدلة جديدة قد تفك لغزاً حيّر العالم 13 عاماً appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا