كورونا.. المتعافون حول العالم يتخطون 3 ملايين و200 ألف

تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، الخميس، حاجز الثلاثة ملايين و200 ألف.

وأظهرت معطيات نشرها موقع “worldometer”، أن ثلاثة ملايين و201 ألفا و540 شخصًا تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بالفيروس.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكثر البلدان التي شهدت حالات تعافي للمصابين من كورونا، ووصل عددهم إلى 690 ألفًا و457 حالة، ثم البرازيل بواقع 266 ألفًا و132، ثم روسيا بـ 204 آلاف و623.

كما أشارت المعطيات إلى وصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى 6 ملايين و635 ألفًا و237 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 389 ألفًا و684 حالة.

