منوعات

كورونا يضرب الوسط الفني والإعلامي في مصر

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة المصرية رحمة من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك إصابتها وكافة أفراد عائلتها بفيروس كورونا المستجد.

وأبدت النجمة المصرية استياءها من عدم توفر أدوية كورونا في مستشفيات وزارة الصحة، أو على الخط الساخن 105 الذي أعلنت عنه الوزارة، وقالت إنها حاولت الحصول على الدواء دون جدوى، قبل أن تعود وتنشر منشورا جديدا على حسابها في فيسبوك تؤكد من خلاله وصول صوتها للمسؤولين، الذين قاموا بصرف الدواء لها، وأعطوه لسائقها لينقله إليها.

وشكرت الفنانة المصرية متابعيها، وكل من اطمأن على صحتها، وقالت إنها وعائلتها بخير، وطلبت من الناس الالتزام والتقيد بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة ليحموا أنفسهم من المرض.

يذكر أن فيروس كورونا ضرب الوسط الفني والإعلامي في مصر بشكل كبير، وأصاب مجموعة من الفنانين بالإضافة لرحمة، كرجاء الجداوي، والمطربة نهال نبيل، والإعلامية آية عبد الرحمن، والإعلامية ريهام العسيلي، والإعلامي كريم رمزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك