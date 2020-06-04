كورونا يضرب الوسط الفني والإعلامي في مصر

أعلنت الفنانة المصرية رحمة من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك إصابتها وكافة أفراد عائلتها بفيروس كورونا المستجد.

وأبدت النجمة المصرية استياءها من عدم توفر أدوية كورونا في مستشفيات وزارة الصحة، أو على الخط الساخن 105 الذي أعلنت عنه الوزارة، وقالت إنها حاولت الحصول على الدواء دون جدوى، قبل أن تعود وتنشر منشورا جديدا على حسابها في فيسبوك تؤكد من خلاله وصول صوتها للمسؤولين، الذين قاموا بصرف الدواء لها، وأعطوه لسائقها لينقله إليها.

وشكرت الفنانة المصرية متابعيها، وكل من اطمأن على صحتها، وقالت إنها وعائلتها بخير، وطلبت من الناس الالتزام والتقيد بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة ليحموا أنفسهم من المرض.

يذكر أن فيروس كورونا ضرب الوسط الفني والإعلامي في مصر بشكل كبير، وأصاب مجموعة من الفنانين بالإضافة لرحمة، كرجاء الجداوي، والمطربة نهال نبيل، والإعلامية آية عبد الرحمن، والإعلامية ريهام العسيلي، والإعلامي كريم رمزي.

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