“أناناس مُفخخ” يودي بحياة فيلة في قرية هندية

شهدت إحدى القرى الهندية القريبة من منتزه سايلنت فاليه الوطني الواقع في ولاية كيرالا جنوب الهند، حادثة مؤسفة ذهبت ضحيتها أنثى فيل حامل.

ونفقت أنثى الفيل بعد تناولها أناناس يحتوي على مجموعة من المفرقعات، الأمر الذي أدى لانفجار هذه المفرقعات في فهما وموتها متأثرة بجروحها.

وأكد شهود عيان بأن أثنى الفيل الجريحة جابت شوارع القرية مرارا وتكرارا قبل أن تلجأ لإدخال خرطومها في النهر الذي يمر بالقرية في محاولة منها لإبعاد الذباب والحشرات عن فهمها المجروح، قبل أن تنفق في النهر.

وأثار نفوق أنثى الفيل حالة من الغضب الشعبي في البلاد، وأكدت سلطات الهندية فتحها تحقيقا في أسباب الحادث.

يذكر أن سكان القرى الهندية يلجؤون لوضع المتفجرات في مختلف أنواع الفواكه، ونصب أسوار مكهربة حول مزارعهم بهدف تحويل مسار الأفيال عن حقولهم الموجودة بالقرب من الغابات.

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