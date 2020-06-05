العليا لمجابهة كورونا: توصي باستمرار الإغلاق الكامل لمدن الجنوب 10 أيام إضافية

أوصت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا الاستمرار في إغلاق مدن الجنوب بشكل كامل لمدة 10 أيام إضافية.

كما أوصت اللجنة في رسالة وجهتها إلى المجلس الرئاسي الخميس، تمديد حظر التجول الجزئي، بحيث يكون من الساعة الـ8 مساءا حتى الـ 6 صباحا, مع الالتزام بضرورة ارتداء الكمامات.

وسمحت اللجنة العليا في توصيتها لأصحاب المكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة ومحرري العقود وأصحاب الحرف والأنشطة الاقتصادية الفردية بمواصلة أعمالهم والمتمثلة في المحال الصغيرة والمشاريع الصغرى مع ضرورة الالتزام بقواعد وارشادات التباعد الجسدي، مؤكدة الاستمرار في إغلاق صالات الأفراح ووسائل النقل الجماعي.

وفيما يتعلق بالمصارف، أوصت اللجنة بافتتاحها من الساعة الـ8 صباحا حتى الـ 2 ظهرا مع استخدام صفحات التواصل الاجتماعي لتحديد مواعيد السحب للمواطنين لمنع الإزدحام. وناقشت اللجنة العليا في اجتماعها أيضا الإجراءات الوقائية وتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية للمصلين أثناء عودة افتتاح المساجد أمامهم بدءً من الثلاثاء المقبل.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أعلن مساء أمس الخميس، تسجيل 13 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الاصابات إلى 209 حالة منها 152حالات نشطة، و52 متعافين، ومتوفين 5 حالات.

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