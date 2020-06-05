جهاز ايباد برو قادم العام المقبل مع ميزتين مهمتين – تعرف عليهما!

بعد أن أعلنت ابل عن أجهزة ايباد برو لعام 2020 تخطط ابل كذلك من أجل الكشف عن إصدارات أخرى بمزايا أكثر العام المقبل وفقاً لآخر التسريبات.

باختصار سوف يعمل جهاز ايباد برو القادم بمعالج A14X بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G وأيضاً شاشة جديدة بتقنية Mini LED.

هذه الأجهزة سوف تحمل مودم Snapdragon X55 والتي تدعم شبكات الجيل الخامس المليمترية mmWave بالإضافة إلى ترددات Sub-6GHz.

هذان النوعان من شبكات الجيل الخامس يعملان بشكل متكامل فبينما تدعم الشبكات المليمترية mmWave مسافات قصيرة مع سرعة أعلى، تعمل ترددات Sub-6GHz على توفير تغطية لمسافات أبعد ولكن مع سرعة أقل نسبياً بالمقارنة مع النوع الأول.

رغم اعتماد ابل على كوالكم حالياً في تزويدها بمودمات الجيل الخامس في أجهزة الايفون والايباد القادمة إلا أن لا زالت تجري تطوير مودمات الحيل الخامس الخاصة بها بعد الاستحواذ على قطاع المودم في شركة إنتل العام الماضي.

شركة ابل اوف تحسن من الشاشة أكثر باستخدام تقنية Mini LED وهي تقنية خاصة بالإضاءة الخلفية للشاشات حيث سوف تتيح لها استخدام عدد أكبر من مصابيح LED الصغيرة جداً في الخلفية وبالتالي زيادة نسبة السطوع وعرض أفضل للألوان.

جدير بالذكر أن أجهزة ايباد برو 2020 المعلن عنها حديثاً تأتي بمعالج A12Z الجديد، كاميرا واسعة المجال، وكاميرا لايدار LiDAR من أجل التصوير ثلاثي الأبعاد وتطبيقات الواقع المعزز، ونظام مايكروفون أفضل.