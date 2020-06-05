سامسونج تطلق هاتف جالكسي A31 مع معالج Helio P65 من ميدياتك

اليوم تم إطلاق هاتف جالكسي A31 المتوسط الجديد في السوق الهندي على أن يتوفر في الأسواق الأخرى لاحقًا هذا العام، والهاتف في واقع الحال يقدم مواصفات وأداء متميزين بالنسبة لفئته السعرية لكن ما استغربناه قليلًا من سامسونج هو قدومه مع معالج ميدياتك Helio P65 وليس معالج من معالجات إكسينوس الخاصة بسامسونج أو حتى معالج سنابدراجون!

مواصفات هاتف جالكسي A31 ومميزاته وعيوبه

الهاتف الجديد يوفّر جسم من مادة الجلاستيك كما تسميها سامسونج وهو ببساطة بلاستيك لكن أشبه بخواص الزجاج! وعلى كل حال فالهاتف يوفّر كاميرا خلفية رباعية مع مستشعر بصمة داخل الشاشة كحال هواتف جالكسي A.

الشاشة هنا تأتي بدقة FHD+ من نوع سوبر أموليد وهي ميزة جذابة لهذا الهاتف لأننا وفي الوقت الحالي أصبحنا لا نرى شاشات أموليد في كافة منتجات سامسونج كما كان الوضع سابقًا، أما عن الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابيسكل بفتحة عدسة f/2.2.

المعالج هنا من نوع Helio P65 وهو معالج مكافئ لمعالج سنابدراجون 675 من كوالكوم لكن قرار سامسونج باستخدام هذا المعالج بدلًا من غيره هذا مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، إلى جانب 5,000mAh من سعة البطارية مع شحن سريع بقدرة 15 وات مع منفذ USB-C.

الكاميرا الخلفية الرئيسية هنا بدقة 48 ميجابيكسل مع مستشعر واسع جدًا بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعرين بدقة 5 ميجابيكسل من نوت عمق وماكرو! كما أن الهاتف سيتوفر بالألوان الأسود، الأزرق والأبيض وسيبدأ سعره عند 290 دولار أمريكي تقريبًا.