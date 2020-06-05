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دراسة جديدة تحسم جدل مناعة المصابين السابقين ضد فيروس كورونا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة أمستردام الهولندية أن مناعة فيروس كورونا القوية قصيرة الأمد.

وقالت الباحثون إنهم أجروا تجارب على 10 رجال لأربع فيروسات تاجية تحدث بسبب البرد لمدة 35 عاما.

وأظهرت هذه التجارب انخفاض الأجسام المضادة في الجسم بعد مرور 6 أشهر، مما يضعف مناعة الشخص ويجعله مرشحا للإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وأكدت الدراسة أن المناعة القوية ضد فيروس كورونا ستسمر لمدة 6 أشهر فقط لا غير، الأمر الذي سيجعل تطبيق سياسة مناعة القطيع صعبا.

وقال الباحثون إن الناس قد يضطرون للحصول على تطعيم سنوي من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن نتائج هذه الدراسة لم تعمم بعد، لأنها لم تشمل النساء، ولم تخضع لمراجعة الباحثين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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