تايلاند تحارب كورونا بكلاب “آلية”

أطلق المسؤولون في مراكز تايلاند التجارية كلاب روبوت تساعد الناس على تعقيم أيديهم خلال التسوق لحمايتهم من فيروس كورونا.

ويتم التحكم بهذه الكلاب من خلال تقنيات الجيل الخامس مما يجعلها تتفاعل مع الناس بصورة سريعة ومباشرة.

ووضعت السلطات المسؤولة عن مركز سنترال وورلد الكلب كاي9 وعلى ظهره علبة معقم، وتركته يسير بين الناس ليمنحهم الفرصة لتعقيم يديهم باستمرار، كما وضعت مجموعة من كلاب روبوت أخرى في أماكن متفرقة من مركز التسوق الخضم، كالكلب روك الذي يقيس حرارة الجسم، والكلب ليزا الذي يقوم بخدمة الزبائن.

وأثار وجود الروبوتات في المراكز التجارية جدلا بين المتسوقين، فبعضهم أيد وجودها في هذه المراكز واعتبره لطيفا، في حين قال آخرون إنهم لم يقتنعوا بوجودها.

يذكر أن تايلاند بدأت بتخفيف إجراءات العزل المنزلي المفروضة في البلاد بعد تراجع الإصابات بفيروس كورونا.

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