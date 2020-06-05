ساعة ذكية جديدة لـ”موتورولا” بمواصفات مميزة

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن ساعة ذكية جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم Moto 360.

وتعمل الساعة الجديدة بمعالج Snapdragon Wear 3100، ونظام تشغيل Wear OS، وجاءت الساعة بتصميم دائري انسيابي وشاشة مقاس 1.2 بوصة ودقة عرض 390*390 بيكسل، كما تدعم الشاشة لوحة AMOLED.

ويبلغ حجم الساعة 42.8 * 42.8 ملم، وسمكها 13.28 ملم، في حين سيصل وزنها ل 52 غراما، وقامت موتورولا بإحاطتها بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla من الجيل الثالث.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذه الساعة 8 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 1 غيغا بايت، كما زودت الشركة الأمريكية ساعتها الجديدة بمستشعر تسارع، جيروسكوب، مقياس ضغط، جهاز استشعار معدل لضربات القلب، وستدعم تقنية الواي فاي، شريحة NFC، بلوتوث، GPS، وGLONASS.

وأكدت الشركة الأمريكية قدرة ساعتها الجديدة على مقاومة الماء بتحمل ضغط ATM3، وتسجيل الأنشطة الرياضية، وستكون الساعة الجديدة مطروحة في الأسواق بسعر يصل إلى 300 دولار أمريكي.

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