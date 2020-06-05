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نوكيا تطلق تلفازا جديدا بدقة 4K

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة نوكيا الفنلندية الستار عن تلفاز جديد بدقة 4K، ومواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Nokia 43Inch 4K LED Smart TV.

ويعمل التلفزيون الجديد بمعالج رباعي النوى بتردد 1GHZ، ونظام تشغيل Android 9 Pie، كما زودت الشركة الفنلندية التلفاز بشاشة LED بسطوع 300 شمعة في المتر المربع الواحد، وزاوية مشاهدة بدرجة 178 درجة.

ويتميز التلفزيون الجديد باحتوائه على إطار نحيف في الأعلى والجانبين، وبدعمه لتكنولوجيا Dolby Vision وHDR 10، وMEMC، وتقنية Dolby Audio، وDTS TruSurround.

ويحتوي هذا التلفاز الحديث لنوكيا على مكبرات صوت بقوة 24 واط مدعمة بتحسينات GBL تمنح المستخدم باس عميق، كما يتيح المجال أمام المستخدمين لتحميل التطبيقات من متجر غوغل بلاي، ويدعم شبكات البث كيوتيوب، ونتفليكس، ويحوي على Chromecast مدمج يعمل على إظهار محتوى الهاتف على التلفاز.

وأضافت الشركة الفنلندية لهذا التلفاز 3 منافذ HDMI، ومنفذي USB، ومنفذ Ethernet.

يذكر أن الشركة الفنلندية ستطرح التلفاز الجديد في الأسواق يوم 8 يونيو الجاري بسعر 425 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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