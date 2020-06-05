لعبة ببجي موبايل تهين المعتقدات الإسلامية في والأزهر يحرمها! تعرف على التفاصيل

لعبة ببجي موبايل هي وبلا شك أبرز لعبة هواتف ذكية في الوقت الحالي خاصةً بالنسبة للاعبين في الوطن العربي، ولا يخفى على أي منّا أن هذه اللعبة قد غيرت واقع ألعاب الموبايل وأدخلت اللاعبين -والعرب خصوصًا- لهذا المجال بقوة! لكن لكثير من الأوقات كانت هذه اللعبة تواجه الانتقادات بسبب تأثيرها على حياة اللاعبين وخصوصًا المراهقين، لكن أبرز أخطاء اللعبة كانت في الأيام السابقة مع وضع اللعب الجديد Mysterious Jungle والذي جعل اللاعبين مضطرين “لعبادة الأصنام” لكي يحصلون على جوائز!

وضع Mysterious Jungle في لعبة ببجي موبايل وتأثيره على المسلمين

في وضع اللعب الجديد والذي يتم داخل خريطة Sanhok داخل اللعبة يكون اللاعبين مضطرين للوقوف أمام أجسام تشبه الأصنام إلى حد كبير ومن ثم يكون اللاعبين مضطرين للإنحناء أمام تلك الأجسام في مقابل الحصول على جوائز داخل اللعبة مثل مشروبات الطاقة Energy Drinks وزيادة صحتهم Health، وهو ما أثار حفيظة اللاعبين المسلمين بشدة وخصوصًا في الوطن العربي.

منذ بدأ هذا الوضع في الظهور بدأ الهجوم الشديد على لعبة ببجي موبايل سواء من المواقع والمنصات العربية أو حتى الغربية والآسيوية! ولعل أبرز ما قيل كان للدكتور بسام الشطّي مدرس الشريعة بجامعة الكويت، والذي وصف وضع اللعب الجديد بأنه خرق مباشر وواضح لتعاليم الدين الإسلامي لأن اللاعبين -وحتى ولو مجازًا- يضطرون لعبادة الأصنام والانصياع إليها وهو ما وصفه بعد المختصين بالشرك! يُذكر أن تأثير أمور مثل هذه قد لا يكون كبيرًا عليّ وعليك، لكن بالنسبة للأطفال فالأمر في غاية الخطورة.

مذّاك الحين والهجمات مستمرة إلى أن وصل الأمر لتحريم الأزهر الشريف -حسب بعض الجرائد والمصادر- للعبة للمرة الثانية بسبب هذه السلوكيات غير المقبولة، كذلك فقد تفاعل اللاعبين بشكل مباشر مع اللعبة على منصات التواصل الاجتماعي وأنتهى الأمر باعتذار اللعبة رسميًا للاعبين في أحد الردود على إحدى التغريدات ومن ثم في منشور منفصل (بيان صحفي):

رأيك هو أولويتنا. تم إصدار تحديث جديد أمس لحل المشكلة. لقد قمنا بحذف الطوطم من اللعبة قم بالقفز الى سانهوك وتحقق بنفسك!

نعتذر عن هذا الأمر، وتذكر دائمًا أننا نحاول خلق بيئة لعب ملاءمة للجميع.

فريق ببجي موبايل يتمنى لك تجربة لعب رائعة! — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) ٤ يونيو ٢٠٢٠

يودّ فريق ببجي موبايل التطرّق لمسألة القلق التي نتجت عن التحديث الأخير ونودّ أن نعبر عن أسفنا حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى اللاعبين.

اتخذنا الإجراءات وأزلنا الخاصية. فريق لعبة ببجي موبايل يحترم جميع الأديان ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة للجميع pic.twitter.com/ke1bKUOGU2 — PUBG MOBILE Arabic (@PUBGMOBILE_ARB) ٤ يونيو ٢٠٢٠

بالفعل اللعبة حذفت هذا الجزء من وضع اللعب الجديد، لكن هذا قد أتى متأخرًا بعد تصدّر هاشتاج #احذفوا_لعبة_ببجي على تويتر وبعض ردود عنيفة من آلاف اللاعبين ومن منصات دينية وعقائدية! الآن أخبرنا، هل تفاعلت مع هذا الأمر بأي شكل؟ وما هي وجهة نظرك حياله؟