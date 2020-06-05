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أسترالي يربح 300 ألف دولار بعد إصرار 40 عاما

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ابتسم الحظ أخيرا لرجل أسترالي واظب على سحب ذات أرقام بطاقة اليانصيب على مدار 40 عاما.

وأكدت التقارير الواردة من أستراليا أن الرجل الذي يعيش في مدينة روكهامبتون ربح الجائزة الكبرى في اليانصيب والتي تبلغ قيمتها 300 ألف دولار أسترالي.

وكان الرجل الذي لم تكشف هويته اشترى تذكرة للسحب الذي جرى يوم 30 مايو الماضي تحمل ذات الأرقام التي سحبها طوال الأعوام السابقة والتي لم تربح شيء.

وعبر الرجل عن سعادته الكبيرة لتحقق حلمه، وقال إن إصراره على سحب نفس الأرقام أتى أُكله أخيرا.

وقال الرجل الذي تقاعد منذ مدة إنه سيستخدم الأموال لشراء المنزل الذي حلم به، وسيقوم برحلة مع زوجته بعد رفع الحظر عن السفر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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