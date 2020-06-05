HP تطلق إصدارين من فأرة Omen وسماعة لاسلكية جديدة

كشفت شركة HP الأمريكية عن إصدارين من فأرة Omen أطلق عليهما Omen Vector، و Omen Vector Essential، وسماعة لاسلكية HP X1000.

وتأتي فأرة Omen Vector بمستشعر Omen Redar3 الذي يرتكز إلى Pix ART PMW3389، ويتميز بقدرته على دعم المستخدم من 100 إلى 16000 DPI، مع تسارع 50G، وسرعة تتبع IPS 400، كما زودت الشركة الأمريكية هذه الفأرة بكابل 2000 مم يدعم المستخدم حتى 50 مليون نقرة، وإضاءة LED قابلة للبرمجة، و5 أوزان قابلة للتعديل.

أما فأرة Omen Vector Essential فتأتي بتصميم مشابه للفأرة السابقة، وبكابل طوله 6.5 مم، و5 أوزان قابلة للإزالة، ومستشعر Omen Redar 1 الذي يعتمد على مستشعر Pix Art PAW 3327 الذي يدعم DPIs عند 200 إلى 7000، كما وتدعم الفأرة 20 مليون نقرة، ومعدل تتبع 220 IPS، إلا أنها لن تحتوي على إضاءة LED.

أما سماعة HP X1000 اللاسلكية فستدعم صوتيات متعددة الأبعاد، ومكبرات من HZ 20 إلى KHZ 20، واستشعار 95ndB، كما تدعم ميكرفونات السماعة من 100NHZ إلى KHZ6، مع استشعار 2.2Ohm، وDb38، ونطاق تشغيل واقتران على مسافة 10 أمتار، ونطاق ترددي 2.4GHZ، ومنفذ USB-A لدعم التخزين بسلاسة، وبطارية تجعل السماعة تعمل لمدة 20 ساعة.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الفأرة Omen Vector Essential بسعر 30 دولارا أمريكيا، والفأرة Omen Vector بسعر 50 دولارا أمريكيا، وسماعة الرأس HP X1000 بسعر 100 دولار أمريكي.

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