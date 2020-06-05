بطلة “صراع العروش” تستعد لطرح فيلم رعب جديد

تستعد الفنانة إميليا كلارك المشهورة بشخصية أم التنانين في مسلسل صراع العروش لإطلاق فيلم رعب جديد يحمل اسم دليل القتل.

وأثار الإعلان الترويجي للفيلم الإثارة والتشويق في صفوف المشاهدين، لأنها ستظهر في هذا الفيلم بصورة مختلفة عن أدوارها السابقة.

ويعد هذا الفيلم من نوعية الأفلام القصيرة، وهو مكمل لسلسلة من أفلام الرعب تمتد لـ8 أجزاء بدأت تعرض منذ عام 2012.

وتدور أحداث الفيلم حول الشابة مالو التي تهرب من السيرك الذي احتجزت فيه بمساعدة زوجها، قبل أن تعاني من اضطرابات بسبب تذكرها للأحداث القديمة التي مرت فيها خلال وجودها في غرفة مظلمة، والصعوبات التي عاشتها في الأسر، مما يقلب حياتها رأسا على عقب، ويحولها إلى جحيم.

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