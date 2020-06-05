وصفة عشبية لعلاج كورونا تتسبب بإقالة وزيرة تعليم مدغشقر

أقال مجلس الوزراء في جزيرة مدغشقر وزيرة التربية والتعليم ريغاسو أندريامانانا بسبب طلبها من الحكومة شراء سكاكر للتلاميذ بقيمة 2 مليون يورو لتحلية المشروب الذي وصفه رئيس البلاد لعلاج فيروس كورونا.

وأثار طلب الوزيرة بتقديم 3 قطع من السكاكر للطلاب لمساعدتهم على تقبل مشروب شاي كوفيد أورغانس المر غضب سكان الدولة الفقيرة.

وأكد مصدر في الحكومة إلغاء طلبية السكاكر المكلفة، وإقالة الوزيرة من منصبها لأنها ارتكبت خطأ فادحا، وأثارت البلبلة والقلق بين سكان البلاد.

وكان رئيس مدغشقر قد أطلق في 22 أبريل الماضي مشروبا عشبيا مشتقا من عشبة الشيح حمل اسم شاي كوفيد أورغانس، وقال إن هذا الدواء طور في معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية، وإنه يشفي المصاب خلال 7 أيام فقط.

يذكر أن العلماء حذروا من مخاطر المشروبات العشبية التي لم يتم اختبارها عالميا.

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