تعرف على مضاعفات مرض السرطان على المصابين بفيروس كورونا

حدد أخصائي طب وجراحة الأورام الروسي إيفان كارسيف مضاعفات مرض السرطان عند المصابين بفيروس كورونا المستجد، بأن أعراض الفيروس الفتاك لا تظهر بشكل واضح لدى مرضى سرطان بشكل عام، وسرطان الرئة بشكل خاص، لأن المصاب بهذا المرض يعاني من ضيق التنفس، السعال، والبلغم، وتتطابق هذه الأعراض بشكل جزئي مع أعراض فيروس كورونا.

وأكد الطبيب الروسي أن مرضى السرطان الذين شخصت إصابتهم بالمرض وعولجوا منه مرشحون للإصابة بالشكل الحاد من فيروس كورونا.

وحدد إيفان كارسيف المضاعفات الصعبة التي يعاني منها مرضى السرطان المصابون بكورونا بالتهاب رئوي ثنائي الجانب يحدث عند 75% من الحالات، متلازمة الضائقة التنفسية الحادة تحدث لدى 17%، ومتلازمة خلل وظيفة الأعضاء المتعددة يصاب بها 11%.

وطلب الطبيب الروسي من مرضى سرطان الرئة الذين يخضعون للعلاج المستهدف أو العلاج الإشعاعي التوقف بشكل فوري عن العلاج، لكي يقللوا من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا.

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