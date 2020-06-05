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أليسا تحيي حفلا فنيا أون لاين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحيت الفنانة اللبنانية أليسا يوم الخميس حفلا فنيا أون لاين نظمته شركة روتانا ليكون جزءا من الحفلات الفنية التي تنظمها هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تحت شعار مكملين معاكم لمساعدة الناس على تحمل الحظر المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبدأت النجمة اللبنانية الحفلة بتحية الجمهور، وقالت إنها تحيي جمهورها الكبير من بيتها في بيروت، وإنها تتواصل مع عشاقها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما فرق فيروس كورونا بينها وبينهم.

وأطربت أليسا عشاقها خلال الحفلة بمجموعة من الأغاني أبرزها أغنية أنا وحيدة، إلى كل اللي بحبوني، مكتوبة ليك، الفرحة اللي أنا فيها معاك، بالإضافة لأغنية هنغني كمان وكمان التي أطلقتها خلال فترة الحظر.

وبعد الحفلة أطلق عشاق النجم اللبنانية هاشتاغ مكملين مع إليسا، تعبيرا عن سعادتهم بالحفلة، وبأداء إليسا فيها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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