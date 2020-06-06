“أغرب طريقة” لقتل الفيروسات.. تعرّف عليها

أعلنت شركتا موراتا وتيجين اليابانيتان عن إنتاج نسيج يقتل الفيروسات من خلال الشحنات الكهربائية.

وقالت الشركتان اليابانيتان إنهما ستعتمدان على نسيج قماشي يدعى بيليكس يقتل الفيروسات والبكتريا بمعظم أنواعها من خلال صدمات كهربائية صغيرة ومنخفضة لا يشعر بها الإنسان.

وقال مصدر مسؤول في الشركتين إن التجارب التي أجروها على الملابس الرياضية، والأدوات الصحية والحفاضات كانت إيجابية، حيث استطاع هذا النسيج القضاء على كافة أنواع الفيروسات الموجودة على تلك الملابس والأدوات.

وأكد المصدر ذاته أن الشركة بدأت بتجربة فعالية النسيج ضد فيروس كورونا، وأنها وضعت خطة لإنتاج كمامات منه لقتل الفيروس في حال أثبتت التجارب فعاليته.

وتوقعت الشركتان اليابانيتان أن يحظى النسيج الجديد بمبيعات تساهم في زيادة دخل الشركة إلى نحو 92 مليون دولار أمريكي بحلول العام 2025.

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