رائحة التعرق الشديد.. 6 حلول تُخلّصك من المشكلة المُحرِجة

يعتبر التعرق الشديد من المشاكل المزعجة التي يواجهها الكثير من الأشخاص في فصل الحر، وهذا ما يؤدي غالباً إلى صدور روائح كريهة ويسبب الإحراج على المستوى الاجتماعي، كما أنه يحد من الشعور بالثقة بالنفس وبالمظهر.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنه يمكن التخلص من مشكلة التعرق المفرط بسهولة من خلال اتباع بعض القواعد الأساسية.

طرق التخلص من التعرق

من أجل الحد من التعرق المفرط خلال أيام الحر ننصح بالقيام ببعض الخطوات السهلة، ومنها:

1 عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من أنواع الفلفل والبهارات والحد من شرب القهوة.

2 الاستحمام بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة. فهذا التوقيت يعتبر الأفضل خلال النهار ويساعد على التخلص من هذه المشكلة.

3 عدم المبالغة في رش العطور وخصوصاً ذات التركيبة القوية والمركزة. فهي تتفاعل في هذه الحالة مع رائحة العرق ما يسبب صدور رائحة كريهة.

4 اختيار الملابس التي تحتوي في تركيبتها على نسبة مرتفعة من القطن. فهذا النوع من القماش يعمل على امتصاص العرق بسهولة وسرعة ويحد من صدور الرائحة الكريهة عنه. كذلك من الضروري تبديل الملابس الداخلية يومياً.

5 ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لأن هذا يساهم في تنظيم عملية إنتاج الجسم للعرق ويحد من فرط عمل الغدد التي تفرزه.

6 أما في حالة الحمل حيث تصبح تلك الغدد أكثر نشاطاً بسبب التغييرات الهرمونية فتنصح المرأة بالاعتماد على مزيلات رائحة عرق ذات تركيبة خفيفة وخالية من المواد الحافظة. كذلك من الممكن أن تعتمد على مزيلات رائحة عرق طبيعية.

ولهذا يمكن مثلاً فرك منطقة الإبطين بالقليل من عصير الليمون وتركه يجف لبضع دقائق قبل ارتداء الملابس. فهذا يساعد على الشعور بالانتعاش ويحد من التعرق الشديد و رائحته المزعجة خلال النهار.

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