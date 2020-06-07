تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات مفيدة وعملية وألعاب مسلية تنتظر تجربتك

أسبوع جديد وتجميعة جديدة من أفضل تطبيقات اندرويد التي يجب أن يكون لها مكان على هواتفكم! هذا بالطبع إلى جانب الألعاب والتي نقضي معها فترات مستمرة من التسلية وإمضاء الوقت وذلك بالطبع في وقت الفراغ، مجموعتنا لليوم وكالعادة تركز على التسلية، الاستفادة والعملية كلًا على حد سواء! لذلك أنا متأكد أنك ستجد تطبيق واحد على الأفل يثير اهتمامك! إضافة إلى ذلك فلا تنسى تحميل التطبيقات المتاحة مؤقتًا على الفور في حالة استحسانكم لها.

تطبيق Lifesum لإنشاء واتباع نظام غذائي مناسب



هذا التطبيق قد حصل على تقييمات مرتفعة جدًا على متجر بلاي، هذا بالإضافة لأن أول ما ستلاحظه خلاله هو التصميم الأكثر من رائع، وبصورة عامة فهذا التطبيق يتيح لك اتباع نظام غذائي مخطط بعناية إلى جانب أنواع معينة من الأنظمة الغذائية مثل الكيتو، الصيام المتقطع او الأنظمة الغذائية عديمة السكّر، هذا التطبيق وبلا شك مفيد في أيام الحجر تلك للحماية من الزيادة في الوزن.

السعر : مجّاني

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تطبيق Keepsafe – أحد أشهر تطبيقات حماية الصور والفيديوهات



من منّا ليس لديه صور وفيديوهات خاصة لا يود لأحد أن يراها أو لا يود لها أن تقع في أي أيد غريبة في حالة ضياع الهاتف لا قدر الله؟ هنا يأتي دور تطبيق Keepsafe وهو تطبيق شهير جدًا لديه أكثر من 50 مليون مستخدم منذ سنوات عديدة وهو الذي يقوم بحماية الصور والفيديوهات عن طريق كلمة مرور أو عن طريق بصمة الإصبع كما أنه يوفر تشفير احترافي لهذه الملفات.

السعر : مجّاني

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تطبيق Google Meet الاحترافي للمكالمات والاجتماعات



بعد سنوات طويلة من كونه تطبيق مدفوع أصبح Google Meet متاح الآن مجانًا للجميع، والتطبيق في الأساس مخصص لإنشاء الاجتماعات التي تصل أعداد المشاركين فيها إلى 250 فرد! لكن لن يمنعك أحد بالطبع من استخدامه في المكالمات العائلية الجماعية أو حتى في المكالمات الفردية! جربه الآن واجتمع بأحباءك وأصدقائك مرة أخرى.

السعر : مجاني

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تطبيق Photomath لتعليم الرياضيات وحل المسائل الحسابية



هذا التطبيق هو الأكثر ريادة في مجالة على الإطلاق، وهذا التطبيق ببساطة يساعدك على حل المسائل الحسابية بقواعد الرياضيات العميقة ويتيح لك -وكما يظهر من اسمه- أن تصور أي معادلة ليقوم بحلها لك وتمثيلها بيانيًا أيضًا! هذا إلى جانب دروس الرياضيات والشروحات التي يقدمه البرنامج باحترافية شديدة، لا شك أن هذا التطبيق سيفيدك أو سيفيد أولادك في مثل هذا وقت، لكن احرص على استعماله بشكل جيّد ولا تستعمله في حل واجباتك دون مجهود منك.

السعر : مجاني

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تطبيق Learn German – هل فكرت في تعلم الألمانية؟



عادة ما نشارككم تطبيقات تعليم اللغات، لكن هذا التطبيق يتميز بأنه مدفوع في الأصل وسعره مرتفع أيضًا، لكنه الآن متاح مجانًا، وهذا التطبيق وكما يمكنك أن تستشف من اسمه يساعدك على تعلّم اللغة الألمانية وبدء طريقك -الطويل- معها، ولا شك أن اللغة الألمانية لغة مطلوبة من جميع النواحي، لذلك وإن كان لديك بعض الوقت الفارق فتوكّل على الله وابدأ في تنمية هذه اللغة أو تعلمها من الصفر.

السعر : مجّاني

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لعبة Sudoku Pro للعب السودوكو دون إعلانات وإزعاج



ألعاب السودوكو في الواقع تملأ متجر بلاي، لكن ما يميز ألعاب السودوكو المدفوعة هو أنها لا تضم أي إعلانات وفي نفس الوقت تقدم مزايا وخيارات جديدة لتجربة اللعب، وهذا هو الحال في اللعبة التي نشاركها معكم اليوم والتي أُتيحت مجانًا لفترة محدودة، لذلك وإن كنت من لاعبي السودوكو حملها الآن.

السعر : مجانية

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لعبة Ride Out Heroes تجربة باتل رويال جديدة ومغايرة



تأتي لنا هذه اللعبة من شركة Netease العريقة في مجال الألعاب، وهي تقدم تجربة ألعاب Battle Royale مغايرة مع رسوميات مختلفة وأنواع شخصيات مختلفة وجديدة، كذلك فسيكون بإمكانك اللعب مع أصدقائك والاستعانة بوجوش خارقة لمساعدتك! اللعبة جديدة ومن المتوقع لها أن تنجح بشكل كبير لذلك ننصحك بتجربتها.

السعر : مجانية