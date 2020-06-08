تطبيق فيسبوك سوف يحصل على خاصية الوضع الليلي بهذا الشكل – ومزايا أخرى!

خاصية الوضع الليلي متاحة الآن في العديد من تطبيقات شركة فيسبوك مثل واتس اب وإنستاغرام وتطبيق فيسبوك لايت وماسنجر إلا أن تطبيق فيسبوك الأساسي لايزال لا يحمل هذه الميزة المهمة.

تطبيق فيسبوك الأساسي يبدو أنه أخيراً سوف يحصل على خاصية الوضع الليلي Dark Mode بعد أشهر من الانتظار بحسب ما ذكر موقع 9to5google.

الموقع نشر صوراً من نسخة شبه نهائية من تطبيق فيسبوك الأساسي ومفعل على واجهته الأساسية خاصية الوضع الليلي المنتظرة.

عند تفعيل الخاصية، نجد خلفية التطبيق قد تحولت إلى اللون الرمادي الداكن والنصوص إلى الأبيض أو الرمادي الفاتح المستخدم كذلك في الأزرار مع الحفاظ على الصور والأيقونات كما هي.

نجد كذلك تحول لون شعار التطبيق أعلى الشاشة من الأزرق إلى الأبيض وكذلك أيقونة البحث وأيقونة تطبيق ماسنجر.

الوضع الليلي سوف يكون متوفراً على كافة واجهات ونوافذ تطبيق فيسبوك، وسوف تجد أيضاً خياراً جديداً في الإعدادات مخصص له من أجل التفعيل أو التعطيل أو العمل وفقاً للوضع المفعل في نظام الجهاز ككل.

فائدة الوضع الليلي هو تقليل سطوع الشاشة وبالتالي تقليل إجهاد العين ليلاً وهو أمر مهم بالنظر إلى المستخدمين الذين يفرطون استخدام فيسبوك أثناء ساعات الليل مما يؤثر أيضاً على دورة النوم الطبيعية لهم. أيضاً قد يساهم الوضع الليلي في تقليل استهلاك البطارية قليلاً.

من المزايا الأخرى المنتظرة قريباً في تطبيق فيسبوك الأساسي إعادة تصميم صفحة “الوقت الذي تقضيه على فيسبوك” أو “Time on Facebook” من أجل الإطلاع بصورة أفضل على سلوكك على التطبيق ومعرفة الوقت الذي تهدره اثناء استخدامه.