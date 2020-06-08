تخيل: ماذا لو أصبح الايفون بكاميرا منفصلة؟

في الآونة الأخيرة تطورت كاميرا الهواتف الذكية ومعها كبرت أحجامها بحيث باتت بارزة كثيراً عن جسم الهاتف نفسه، أحد المصممين تخيل كيف يمكن أن يتم يأتي الايفون مع كاميرا منفصلة عن الهاتف نفسه، ويمكن أن تعمل من تلقاء نفسها.

وفقاً للصور التي نشرها المصمم الذي يدعى Yanko فإن الكاميرا البارزة خلف الايفون يمكن أن تظل مرتبطة بالهاتف كما هو معتاد ويمكن أن يتم فصلها لتعمل مثل كاميرا منفصلة ( أكشن كاميرا مثل كاميرات GoPro ).

أضاف المصمم أيضاً للكاميرا حاملاً يسمح بارتدائها حول المعصم أو العنق. هذه الماميرا المتخيلة تحمل 3 عدسات مختلفة بالإضافة إلى حساس ToF ثلاثي الأبعاد ومايكروفون وشاشة صغيرة وأيضاً يمكنها أن تعمل كحساس للحركة ومراقبة الأنشطة البدنية.

الكاميرا لا تأتي بمنفذ شحن لأنه يمكن شحنها بمجرد وضعها في الايفون في مكانها الطبيعي، وهذه الكاميرا المتخيلة يمكنها أن تعمل ككاميرا أكشن أو ساعة ذكية أو كاميرا عادية عند وضعها في الايفون.

طبعاً لا ننسى أن نذكر أن هذه التصميمات ليست حقيقية ولا علاقة رسمية لها بأبل وإنما هي من مخيلة فنان ومصمم، وربما مع التطور السريع في صناعة الهواتف الذكية أن تتحول هذه الأفكار إلى واقع ملموس يوماً ما مع نزوع بعض الشركات إلى الخروج عن المألوف في هذا السوق مشتعل المنافسة.