بوليوود تنعى الممثل الشهير تشيرانجيفي سارجا

فُجع الوسط الهندي برحيل الممثل الشهير تشيرانجيفي سارجا الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 39 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية يوم 7 يونيو الجاري.

وجاء إعلان الوفاة من خلال تغريدة نشرها رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية عبّر من خلالها عن أسفه وصدمته لرحيل النجم الهندي بهذا الشكل المفاجئ.

وعبّر عدد من نجوم بوليوود عن حزنهم لخسارة النجم الشاب من خلال منشورات نشروها على صفحاتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قالت الممثلة برياماني إنها حزينة لوفاة سارجا، وإنها لن تنسى وجهه المبتسم أبدا.

كما عبّر عشاق النجم سارجا عن صدمتهم بالخبر، واعتبروا رحيله خسارة مأساوية للسينما الهندية.

يذكر أن الفنان الراحل ينحدر من عائلة فنية، فجده الممثل المخضرم شاكتي براساد، وهو يكون ابن أخ الممثل أرجون سارجا، وشارك خلال حياته بأكثر من 20 فيلما أبرزها فيلم Amma I love you.

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