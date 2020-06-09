سامسونج تتعاون مع Corning Gorilla لتصنيع زجاج قوي قابل للطي

نحن الآن نعلم أن سامسونج تمتلك علامة تجارية تحمل الاسم UTG — Ultra Thin Glass وهو نوع من الزجاج القابل للطي والذي رأيناه فعليًا في هاتف جالكسي Z فليب القابل للطي في فبراير الماضي، لكن هذا الزجاج قد واجه انتقادات كثيرة نظرًا لأنه لا يوفر حماية مناسبة لكونه زجاج، بل أدى في اختبارات الأداء وكأنه بلاستيك ولعل هذا ما دفع سامسونج للتعاون مع Corning Gorilla لتطوير زجاج أقوى قابل للطي.

ما الذي سيقدمه تعاون سامسونج مع Corning Gorilla للزجاج القابل للطي؟

الزجاج الذي استخدمته سامسونج في جالكسي Z فليب كان من تصنيع شركة Schott الألمانية، وكما شاركناكم بالأعلى فهذا الزجاج لم يكن الأفضل على الإطلاق، وسواء كان هذا هو السبب أو لا فسامسونج الآن تنتقل للتعامل مع شركة Corning الشهيرة بزجاج Gorilla Glass، وهو الزجاج الواقي للهواتف الذكية الأفضل والأكثر انتشارًا.

حسب مصادر عديدة مثل SM و DDaily فسامسونج قد بدأت التعاون فعليًا مع الشركة الأمريكية Corning وذلك للخروج بزجاج قابل للطي أفضل من ذي قبل من ناحية، ومن ناحية أخرى كمحاولة من العملاقة الكورية لتوفير التكلفة، لكن وكما تتوقع فهذه العملية تحتاج وقت طويل جدًا، لذلك فمن غير المتوقع أن نرى زجاجًا قابلًا للطي من Corning قبل 2021.

يُذكر أن شركة Corning وزجاجها Gorilla Glass بإصداراته المختلفة هم الأشهر على الإطلاق في هذا المجال، كما أن زجاج Gorilla Glass الأول قد ظهر على هاتف آيفون الأول وهو وقت لم تكن هناك شركات قادرة على توفير هذه التقنيات، لذلك فنحن نتوقع تعاون مثمر جدًا بين كلًا من كورنينج وسامسونج.