أغرب هروب من السجن.. “لحل مشاكل عائلية”

شهد سجن ريبيبتبيتا الواقع في إحدى ضواحي العاصمة الإيطالية روما، حادثة هروب غريبة من نوعها.

إذ أقدم السجينان داود زوكانوفيتش البالغ من العمر 40 عاما وابن عمه وليل أحمدوفيتش، البالغ من العمر 46 عاما على الفرار من السجن لحل مشاكل عائلية.

وعمد السجينان لنشر قضبان الزنزانة بواسطة مبرد، ومن ثم صنعا حبلا واستعانا بأنبوب مضاد للحريق للهروب من الزنزانة، ومن ثم قاما بقص الأسلاك الشائكة بواسطة مقص وفرا من السجن.

وترك السجينان المحكومان بالسجن إلى العام 2029 بتهمة الاحتيال وإخفاء المسروقات رسالة بررا فيها سبب الهرب، وقالا إن الأولاد واقعين في مشكلة بسبب تجارة المخدرات، وأن عليهما حمايتهما وحل المشكلة لأن زوجتيهما في السجن أيضا.

ووعد السجينان اللذان ينتميان لغجر روما الشرطة بالعودة إلى السجن في أقرب فرصة ممكنة.

ومن المتوقع أن توجه تهمة الفرار للسجينين عند عودتهما، مما قد يزيد مدة سجنهما 5 سنوات أخرى.

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