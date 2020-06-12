أعراض تمزق الأوعية الدموية للدماغ.. تعرف عليها

أكد عدد من الأطباء خطورة تمدد وتمزق الأوعية الدموية في الدماغ على حياة الإنسان.

وحدد الأطباء أعراض هذا التمدد بصداع حاد مفاجئ يرافقه شعور بالغثيان، والتقيؤ، وتشنجات وفقدان للوعي، بالإضافة إلى حدوث اضطراب في الحركة مشابه للاضطراب الذي يحدث عند الإصابة بجلطة دماغية، واضطراب في البصر حيث يعاني الشخص من ازدواجية في الرؤية، وحول بسيط في العين.

ومن الأعراض الأخرى التي حددها الأطباء انخفاض الحساسية وحدوث تخدر في مختلف أنحاء الجسم، كالأطراف، والوجه، والرقبة، والجذع.

وأوصى الأطباء الناس بالابتعاد عن التدخين، والكوليسترول، والأشياء التي تؤدي لارتفاع ضغط الدم ليحموا أنفسهم من هذا التمدد.

وقال الأطباء بأن تمدد الأوعية الدموية في الدماغ حالة شائعة تصيب 3% من الأشخاص، وبأن معدل التمزق يتراوح ما بين 10 إلى 15 حالة لكل 100 ألف حالة.

وطلب الأطباء من المرضى استشارة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض من أجل إجراء الفحوصات اللازمة.

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