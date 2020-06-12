منافس صيني جديد يتحدى الشركات العملاقة بهاتف “مذهل”

تحدت شركة BlackView الصينية الناشئة شركات الهواتف العملاقة بإطلاقها لهاتف جديد بمواصفات متميزة اتطلقت عليه اسم BV 6300 Pro.

ويعمل الجهاز الجديد بمعالج Helio G70 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS مقاس 5.7 بوصة وبدقة عرض 720 * 1560 بيكسل، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 13 ميغا بيكسل للأولى، 8 ميغا بيكسل للثانية، 2 ميغا بيكسل للثالثة، و0.3 ميغا بيكسل للرابعة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين تصل مساحة الذاكرة العشوائية حتى 6 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4380 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، وواي فاي، وبلوتوث، ومستشعر للبصمات تم تركيبه في الجهة الخلفية.

وستطلق الشركة الصينية هذا الجهاز في الأسواق بسعر مناسب يصل إلى 289 دولار أمريكي.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق نسخة مبسطة بسعر 60 دولار تحتوي على نفس مواصفات النسخة السابقة باستثناء الذاكرة الداخلية التي ستكون 16 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية التي ستكون 2 غيغا بايت، والبطارية التي ستأتي بسعة 4200 ميلي أمبير.

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