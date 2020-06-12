كورونا يعصف بمهرجان كواتشيلا الموسيقي

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان كواتشيلا الموسيقي الأمريكي عن إلغاء دورة هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء قرار الإلغاء بعدما أجلت اللجنة المنظمة المهرجان الذي يقام سنويا في صحراء كاليفورنيا من أبريل الماضي إلى أكتوبر القادم خوفا من ظهور موجة ثانية من جائحة كورونا خلال أكتوبر القادم.

وتحدثت السلطات الصحية منطقة ريفرسايد عن إمكانية ظهور موجة ثانية مفاجئة من فيروس كورونا.

وأكدت السلطات المختصة في ولاية كاليفورنيا استحالة إقامة المهرجان في حال لم يتم إيجاد علاج فعال لمكافحة الوباء، وذلك بسبب القواعد المفروضة في الولاية، ولأن المهرجان يستقطب جماهير كبيرة خلال فترة إقامته.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب بإلغاء عدة مهرجانات في أمريكا والعالم بسبب إجراءات الحظر الصحي التي فرضت في العالم.

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