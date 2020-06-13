التوتر و5 إشارات جسدية تدل عليه.. اعرِفها

يعتبر التوتر من أكثر المشاكل في العالم شيوعاً. وهو يرتبط بالظروف الصعبة التي تتم مواجهتها في الحياة والعمل والمجتمع والتي تسبب الشعور بالضغط النفسي. ويظهر هذا عادة من خلال التعبير عن الغضب والانفعال. لكن يمكن كشف الشعور بالتوتر أيضاً عن طريق بعض الأعراض الجسدية والمشاكل الصحية.

أعراض جسدية للتوتر

من الممكن أن يظهر التوتر من خلال بعض الإشارات التي يرسلها الجسم وبعض المشاكل التي يعاني منها.

الصداع

تنتج هذه المشكلة عن أسباب مختلفة منها التوتر. وفي هذه الحالة يمكن أن يتم الشعور بألم شديد أشبه بوجع داء الشقيقة.

التعب الدائم

أشارت دراسة حديثة إلى أن الشعور المفاجئ بالتعب ولأسباب غير واضحة يمكن أن ينتج عن تراكم الضغط والتوتر. وتطلق على هذه الحالة تسمية “التعب الناتج عن رد فعل”. ومن الممكن المعاناة منه في حال مواجهة المشاكل في العمل أو المنزل أو غير ذلك.

حب الشباب

تحدث هذه المشكلة عادة بسبب فرط إفراز البشرة للزهم ما يؤدي إلى انسداد مساماتها. لكنها تتكرر أيضاً من دون أن يكون الزهم هو السبب وذلك في حالة الشعور بالتوتر الشديد.

الجوع وزيادة الوزن

تشير الدراسات الحديثة إلى وجود علاقة بين التوتر وتناول كمية كبيرة من الطعام. ويتبين من خلالها أن الأكل يعتبر في هذه الحالة شكلاً من أشكال التعويض النفسي التي تؤدي إلى الاحساس بالارتياح المؤقت. وعادة ما يتم تناول الطعام نتيجة لذلك في الفترة الفاصلة بين الوجبات ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

مشاكل الجهاز الهضمي

يؤثر التوتر بشكل سلبي على عملية المرور المعوي ويؤدي إلى إبطائها. وتنتج عن هذا بعض المشاكل الهضمية مثل الإمساك. ولهذا ينصح الخبراء بضرورة اللجوء إلى بعض الطرق التي تساعد على الحد من هذا الشعور المزعج من خلال ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء والتدرب النفسي الذاتي على التخلص منه.

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