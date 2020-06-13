لينوفو تطلق حاسوبا محمولا بمعالجات من الجيل العاشر

كشفت شركة لينوفو الصينية عن حاسوب محمول مدعوم بمعالجات إنتل من الجيل العاشر أطلقت عليه اسم Ideapad Slim3.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالجات إنتل من الجيل العاشر الحديثة والمتطورة، ونظام تشغيل Windows.

وتأتي شاشة الحاسوب بخيارين هما 14 و15 بوصة، وسعة تخزين Hybird التي تجمع ما بين التخزين في أقراص HD وذاكرة فلاشية SSD.

وسيأتي الحاسوب الجديد بحجم نحيف، إذ ستصل سماكته ل 19.9 ملم، أما وزنه فسيصل إلى 1.6 كيلو غرام.

ويحتوي هذا الحاسوب على بطارية تجعله يعمل لمدة 8.5 ساعة، منفذي USB 3.1، مستشعر للبصمات دمج في زر التشغيل، ويدعم تقنية Dolby Audio، والواي فاي.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد إطلاق جهازها الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية