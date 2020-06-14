مزايا قادمة إلى واتس اب – تشغيل الحساب على عدة أجهزة، تحسين البحث، وأشياء أخرى!

تطبيق واتس اب قريباً سوف يحصل بدوره على مزايا جديدة خلال الفترة القادمة بحسب ما أُكتشف في النسخة التجريبية من التطبيق.

تسجيل الدخول من أكثر من جهاز

لعل هذه الميزة الأهم والأبرز القادمة إلى تطبيق واتس اب بحسب ما نشر موقع WABetaInfo المهتم بأخبار التطبيق.

حالياً يمكن استخدام حسابك على الهاتف وعلى جهاز آخر في ذات الوقت بشرط أن يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت.

مستقبلاً قد يتغير ذلك ويصبح من الممكن تسجيل الدخول إلى حسابك عبر عدة أجهزة معاً: الهاتف، برنامج الحاسوب سواء ماك أو ويندوز او لينكس، وأيضاً المتصفح.

سوف يمكن تسجيل الدخول عبر أربعة أجهزة معاً بحد أقصى في آن واحد و دون الحاجة بالضرورة إلى تسجيل الدخول عبر الهاتف لاستخدام الحساب.

تطبيقات منافسة مثل تليجرام مثلاً تتيح تسجيل الدخول إلى الحساب من أكثر من جهاز بدون تقييد ودون اشتراط توصيل الهاتف بالإنترنت.

تحسين نتائج البحث

واتس اب سوف يضيف خاصية البحث عن الرسائل وفق تاريخ معين، بحيث يمكنك كتابة عبارة البحث ثم اختيار التاريخ الذي تود البحث فيه.

أيضاً سيتم إضافة البحث عن الرسائل عبر الإنترنت من خلال متصفح مدمج في التطبيق للتأكد من الأخبار والمعلومات المتداولة عبر الرسائل.

مزايا أخرى في الطريق

سيتم إعادة تصميم القسم الخاص بالمساحة التخزينية لإعطاء المستخدم فكرة أفضل عن الملفات المحفوظة على جهازه من خلال واتس اب.

أيضاً عند الضغط على محو الدردشة بالكامل سوف يظهر خيار لاستثناء الرسائل المميزة بنجمة من عملية الحذف.

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