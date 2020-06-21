الجسمي يُفاجئ عُشاقه بأغنية “روح العشق”.. شاهد

فاجأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي بإطلاقه لأغنية رومانسية جديدة بعنوان “روح العشق” على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وكافة الإذاعات في الإمارات والخليج العربي، وعدد من المتاجر الإلكترونية.

وتعاون الفنان الإماراتي في تأليف كلمات هذه الأغنية مع الشاعرة العلا، في حين قام بتلحينها وغنائها بنفسه.

واعتمد الجسمي في هذه الأغنية على مقام الكرد الشهير في الموسيقى الشرقية، مما منح الأغنية سلاسة وسهولة.

وحققت الأغنية أكثر من 670 ألف مشاهدة منذ طرحها يوم 18 يونيو الجاري، وتفاعل معها عشاق النجم الإماراتي بشكل إيجابي.

وأوكل حسين الجسمي مهمة توزيع ومكساج وماستر الأغنية الجديدة لزيد عادل.

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