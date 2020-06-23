تحديث macOS Big Sur – استلهام تصميم iOS في الحواسيب، معالجات مخصصة من أبل وتحديث ضخم لتطبيقات أبل

اليوم وضمن مؤتمرها للمطورين WWDC أعلنت أبل عن تحديثات أنظمة التشغيل الجديدة وهي iOS 14 و iPadOS 14 و watchOS 7 وأخيرًا تحديث macOS Big Sur لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة بما في ذلك لابتوبات ماك بوك وأجهزة ماك المكتبية، وخلال هذا المقال سنشارككم أبرز ما جاء في النظام الجديد.

ما الجديد في تحديث macOS Big Sur لحواسيب ولابتوبات أبل

1- تغيير كبير على التصميم

أول ما تحدّثت عنه أبل في التحديث الجديد لنظام تشغيلها الشهير هو التصميم، وهنا ذكرت أبل أن النظام يأتي مع تصميم جديد ولكنه قريب إلى قلوب المستخدمين نظرًا لأنه في الواقع مشتق ومبني على iOS 14 .

2- تحديث ضخم لتطبيق Messages في macOS Big Sur

ذكرت أبل ضمن فعاليات المؤتمر أن نظام macOS Big Sur قد حصل على تحديث في غاية الضخامة لتطبيق الرسائل مما شكل إعادة تصور للتطبيق الشهير، هذا حيث أن المستخدم سيتمكن الآن من البحث بشكل أفضل في الرسائل، إرسال ستيكرات Memoji، تثبيت محادثات ضمن تطبيق الرسائل ومزامنتها أيضًا مع الأجهزة الأخرى، هذا إلى جانب تأثيرات عديدة أخرى.

3- تحديث كبير لتطبيق الخرائط في الإصدار الجديد

ضم التحديث الجديد macOS Big Sur لنظام التشغيل أيضًا تحسينات كبيرة وواضحة على تطبيق الخرائط ومن خلال هذا التحديث سيتمكن المستخدم من مطالعة المنطقة المحيطة به، معرفة مكان أصدقائه على الخريطة وموعد وصولهم إليه إن كانوا في طريقهم إليه هذا إلى جانب كافة الإضافات الجديدة التي ظهرت في iOS 14 والتي ستأتي هي الأخرى لنظام الماك.

4- أكبر تحديث لمتصفح سفاري على الإطلاق في macOS Big Sur

ضمن المؤتمر أعلنت أبل أن متصفح سفاري سيتلقى أكبر تحديث له على الإطلاق منذ إطلاقه! والتحديث الجديد سيجلب زيادة كبيرة في سرعة المتصفح تصل إلى 50% بالمقارنة المباشرة مع جوجل كروم، بالإضافة إلى ذلك فالمتصفح سيعمل بشكل ممتاز على حماية المستخدمين من التتبع وإتاحة التصفح الآمن لهم، أيَضًا فسفاري سيقوم بشكل مستمر من التأكد من أن كلمات مرورك المسجلة عليه لم يتم تسريبها في أي تسريب ضخم على الإنترنت.

سفاري أيضًا سيتيح الترجمة المباشرة بشكل مدمج داخل المتصفح، أيضًا فهو سيتيح لك أن تستخدم الملحقات والإضافات بكل حرية في حين أنه سيحيمك من تجسس هذه الإضافات على استخدامك!

5- التحديث الأهم: أجهزة ماك ستأتي مع معالجات من تصنيع أبل

في نهايات المؤتمر وبعد النفاذ من الحديث عن تحديث macOS Big Sur أعلنت أبل أنها ستبدأ في استخدام معالجاتها الخاصة في أجهزتها سواء المكتبية أو اللابتوب! ونحن هنا نتحدث عن معالجات من نوع ARM بالطبع كتلك الموجودة في الآيفون، وهي التي وبدورها ستعمل على توفير الطاقة بشكل فعال إلى جانب منع السخونة وارتفاع درجة الحرارة!

في مقالات قادمة عديدة سنوضّح لكم كافة الأمور المهمة بشكل مفصّل لذلك تأكدوا من المتابعة المستمرة، كذلك انضموا معنا للمناقشة وأخبرونا في التعليقات عن أهم ما أعجبكم ضمن المؤتمر سواء المؤتمر بالكامل أو فقرة تحديث macOS Big Sur بالذات!