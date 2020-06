القراصنة يتبعون نصوص مخادعة لهاكرز حسابك على الوتساب

كشف خبراء أمن الإنترنت أن الرسائل المخادعة الذكية تحاول خداع المستخدم، لتقديم رموز تسجيل الدخول،وتقوم الحالة على عملية احتيال “رمز التحقق” الكلاسيكية، حيث يتظاهر القراصنة على أنهم أصدقاء.

ويقول الصديق إنهم أرسلوا عن طريق الخطأ رمز التفويض الخاص بهم إليك – عندما يحاولون حقا الحصول على رمز تسجيل الدخول الخاص بك.

ويتيح هذا لقراصنة الإنترنت الوصول إلى حسابك، وإرسال الرسائل النصية وقراءة الرسائل الخاصة.

وتأتي نسخة جديدة من عملية الاحتيال، مما يسمى “فريق واتس آب التقني”. ويطلب المحتالون من المستخدمين التحقق من هويتهم، عن طريق إرسال رمز تسجيل الدخول المكون من 6 أرقام.

ويستخدم القراصنة صورة شعار “واتس آب”، كصورة ملفهم الشخصي لجعل عملية الاحتيال أكثر إقناعا.

وقال WABetaInfo، المختص بميزات “واتس آب”: “هذا مزيف. “واتس آب” لا يراسلك على التطبيق. وإذا فعلوا ذلك (بالنسبة للإعلانات العالمية، لكنه نادر جدا)، يظهر مؤشر أخضر تم التحقق منه. لا يطلب “واتس آب” أبدا بياناتك أو رموز التحقق”.

وبمجرد أن يخترق القراصنة حسابا، قد يطلبون أموالا أو يسرقون معلومات شخصية، مثل رسائل جديدة تتلقاها.

ومن خلال سرقة حسابك، يمكن للمحتالين استغلال ذلك لخداع أصدقائك أو عائلتك أيضا.

وعليك أولا، ألا تسلم رمز PIN المكون من 6 أرقام لأي شخص. ويمكنك أيضا اتخاذ خطوة إضافية وإعداد التحقق بخطوتين لتطبيق “واتس آب”.

وهذا يعني أنه حتى إذا حصل شخص ما على رمزك المكون من 6 أرقام، فسيظل بحاجة إلى كلمة مرور إضافية.

ولإعداد هذا، افتح تطبيق “واتس آب” وانقر على “الإعدادات” و”الحساب” ثم “التحقق بخطوتين”.

وستظهر لك رسالة تنص على ما يلي: “أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام، والذي ستتم مطالبتك به عند تسجيل رقم هاتفك في “واتس آب”. ثم اختر رقم التعريف الشخصي وانقر على “التالي” للحفظ.

وسيُتاح لك أيضا خيار إعداد عنوان بريد إلكتروني احتياطي.

وإذا سقطت فريسة لهذا الاختراق، فأنت بحاجة إلى إعادة تثبيت “واتس آب” وطلب رمز تفعيل جديد. وسيؤدي هذا إلى إعادة تعيين التطبيق على هاتفك

