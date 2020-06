تصريح صادم حول إصابات كورونا.. الصحة العالمية تتوقع 10 ملايين الاسبوع المقبل

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، سيبلغ لـ 10 ملايين شخص، خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف تيدروس أدهانوم، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمنظمة في جنيف، إنه تم تسجيل أكثر من 9 ملايين و100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى الآن، بالإضافة إلى أكثر من 470 ألف حالة وفاة.

وأوضح غبريسوس”أنه خلال الشهر الماضي فقط، تم تسجيل ما يقرب من 4 ملايين إصابة بالمرض، ونتوقع أن نصل إلى 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل”.

كما أشار إلى أن الطرق الأكثر نجاعة لإنقاذ الأرواح هي توفير الأكسجين للمرضى الذين هم بحاجة إليه، محذّرا من أن الطلب الآن على الأكسجين الطبي يفوق العرض.

وأكد غبريسوس، أنه “نتوقع أن نصل إلى نحو 10 ملايين إصابة خلال الأسبوع المقبل. هذا تذكير واقعي بأنه حتى بينما نواصل البحث في اللقاحات والعلاجات، فإننا نتحمل مسؤولية عاجلة للقيام بكل ما في وسعنا باستخدام الأدوات التي لدينا الآن لمنع انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح”.

تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، جاءت في الوقت الذي وصل فيه عدد المصابين بفيروس كورونا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى 9 ملايين و323 ألفًا و932 شخصًا، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 479 ألفًا و215 حالة وفاة، مساء الأربعاء.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

