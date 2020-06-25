غوغل تضيف خدمة “تقصي الحقائق” للصور.. تعرّف عليها

في إطار سعيها للحد من انتشار المعلومات الخادعة والمضللة أطلقت شركة غوغل الأمريكية خدمة تقصي الحقائق للصور.

وتقوم الشركة الأمريكية بإرفاق التصنيفات الجديدة بالصفحات الإلكترونية الأساسية للصور ومقاطع الفيديو التي تظهر في محرك البحث الخاص بغوغل.

وتعتمد غوغل في هذه التصنيفات على قاعدة بيانات كليم ريفيو التي قام بإنشائها أشخاص مهتمون بتقصي الحقائق.

وأكد أحد المسؤولين في الشركة الأمريكية أن الصور تساعد الناس على فهم ما يجري في العالم، ولكنها قد تكون غير صحيحة ومزورة، وقد تساهم في نشر الشائعات.

وقال المسؤول ذاته إن الخاصية الجديدة ستظهر للمستخدم علامة “فاكت تشيك” أسفل الصور الصغيرة الظاهرة في البحث، وعند النقر على الصورة وتكبيرها سيظهر للمستخدم ملخص من خدمة تقصي الحقائق يعرّف المستخدم بالموقع الأساسي الذي يضم الصورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية