موعد جديد لعرض فيلم تينيت بسبب كورونا

أصدرت شركة وورنر براذرز بيانا أكدت من خلاله تأجيل عرض فيلم تينيت مرة أخرى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت الشركة قد أجلت عرض الفيلم في المرة الأولى حتى 17 يوليو القادم بسبب إغلاق دور السينما، لكن استمرار الإغلاق فرض عليها التأجيل مرة أخرى.

وقالت وورنر براذرز بأن الموعد الجديد لعرض الفيلم سيكون في 12 أغسطس القادم، ولكنها أشارت إلى إمكانية تأجيله مرة أخرى في حال ظلت دور العرض مغلقة.

ومن جهة أخرى أكدت دور العرض تعويلها الكبير على هذا الفيلم لكي يجذب عشاق السينما إليها مجددا بعد إعادة افتتاحها، نظرا للميزانية الكبيرة التي صرفت عليه.

ويصنف فيلم فيل تينيت من أفلام الجواسيس، ويعلب دور البطولة فيه كل من جون ديفيد واشنطن، وروبرت باتيسون، في حين قام كريستوفر نولان بإخراجه.

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