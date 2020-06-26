انتقام بـ “السعال”

أثار تصرف ممرضة ستينية في يوغورتلاند الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقدمت المرأة على نزع كماماتها والسعال بوجه طفلة رضيعة بعد خلاف مع والدتها، وبحسب الصور التي رصدتها كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، فإن سبب الخلاف يعود لعدم التزام الأم بقواعد التباعد الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضب الممرضة مجهولة الهوية والتي قامت بنزع الكمامة وسعلت في وجه الطفلة وغادرت المكان سريعا.

ولم تتعرف كاميرا المراقبة على هوية الممرضة التي قامت بهذا الأمر، ولم يعرف ما إن كانت مصابة بفيروس كورونا أم لا.

يذكر أن القانون في أمريكا يجرم هذا العمل، لأنه يساعد على انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية