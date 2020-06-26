منوعات

انتقام بـ “السعال”

تم النشر منذُ 49 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثار تصرف ممرضة ستينية في يوغورتلاند الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقدمت المرأة على نزع كماماتها والسعال بوجه طفلة رضيعة بعد خلاف مع والدتها، وبحسب الصور التي رصدتها كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، فإن سبب الخلاف يعود لعدم التزام الأم بقواعد التباعد الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضب الممرضة مجهولة الهوية والتي قامت بنزع الكمامة وسعلت في وجه الطفلة وغادرت المكان سريعا.

ولم تتعرف كاميرا المراقبة على هوية الممرضة التي قامت بهذا الأمر، ولم يعرف ما إن كانت مصابة بفيروس كورونا أم لا.

يذكر أن القانون في أمريكا يجرم هذا العمل، لأنه يساعد على انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك