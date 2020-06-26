أوروبا تستخدم عقار رمديسيفير في علاج كورونا

سمحت وكالة الأدوية الأوروبية بالتسويق المشروط لعقار رمديسيفير ضمن الاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة منه في علاج فيروس كورونا.

وقالت الوكالة بأن قرارها يجب أن يحظى بموافقة المفوضية الأوربية حتى يتم بدء توزيع العقار في دول الاتحاد الأوروبي.

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية باستخدام العقار من أجل علاج المراهقين من سن ال12 والبالغين الذين يعانون من التهابات رئوية ويحتاجون لإنعاش بالأوكسجين، مؤكدة أن عقار رمديسيفير الذي أنتج من قبل مختبر غلياد الأمريكي لعلاج الإيبولا ساهم في شفاء المرضى بشكل أسرع، مؤكدة أن المرضى الذين أخذوا هذا العقار تعافوا قبل المرضى الآخرين بمدة 4 أيام.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان يستخدمان هذا العقار من أجل الحالات الطارئة فقط.

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